Iran maakt melding van 'overwinning' van Hezbollah op Israël en de VS na verkiezingen in Libanon bvb

08 mei 2018

11u48

Bron: Belga 0 De sjiitische Hezbollah heeft zondag bij de verkiezingen in Libanon een 'overwinning' behaald, die een succes is in 'in de strijd tegen Israël' en de VS.

Dit heeft de Iraanse staatstelevisie dinsdag omgeroepen. "Deze overwinning completeert de militaire successen. Het Libanese volk en zijn vertegenwoordigers, te weten de Hezbollah en andere verzetsgroepen, hebben ze behaald in de strijd tegen Israël en zijn bondgenoten", in het bijzonder de VS. Dat heeft volgens de Iraanse staatstelevisie Ali Akbar Velayati gezegd. Hij is adviseur internationale aangelegenheden bij ayatollah Ali Khamenei, de opperste leider van de Islamitische Republiek.

Verwijzend naar het militair engagement van de Hezbollah in Syrië aan de zijde van president Bachar al-Assad, houdt het resultaat van de Libanese parlementsverkiezingen ook "de overwinning (...) van de determinerende hulp aan Syrië tegen de terroristen" in, aldus Velayati. "Deze overwinning van het Libanese volk en het verzet (...) is ook een goedkeuring van het beleid van de Libanese regering om de onafhankelijkheid van Libanon (...) ten opzichte van Israël te vrijwaren."