Iran kant zich tegen Turks militair optreden in Syrië SVM

08 oktober 2019

10u47

Bron: Belga 0 Iran verzet zich tegen een militaire actie van Turkije in Syrië. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif duidelijk gemaakt in een telefoongesprek met zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu.

Teheran vraagt respect voor de territoriale integriteit van Syrië en onderlijnt de nood om te strijden tegen terrorisme. Cavusoglu antwoordde dat de Turkse operatie in de regio slechts van tijdelijke aard zou zijn.

Iran is, samen met Rusland, een van de voornaamste bondgenoten van het Syrische regime. Die twee landen ondersteunen samen met Turkije het vredesproces dat in 2017 in Astana is gestart.

Uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump vorige zondag deden de internationale onrust over de regio weer oplaaien. Trump zei toen dat de Amerikaanse soldaten zich zouden terugtrekken uit Syrië en zo de Turken vrij spel geven bij hun offensief tegen de Koerdische troepen. Ook vanuit het eigen Republikeinse kamp kreeg Trump daarvoor zware kritiek. Het lijkt er intussen op dat Trump zijn uitspraken wat heeft willen bijsturen.