Iran kan voortaan uranium onbeperkt verrijken SPS

25 januari 2020

21u46

Bron: ANP 1 De Iraanse atoomorganisatie AEOI zegt in staat te zijn uranium op elk niveau te kunnen verrijken. “Zodra de politieke leiding het groene licht geeft, kan de AEOI onbeperkt uranium verrijken”, aldus het hoofd van de organisatie.

Bovendien wordt volgens hem momenteel een nieuwe generatie centrifuges geproduceerd, die het uraniumverrijkingsproces aanzienlijk kunnen versnellen. De nucleaire organisatie zou de nieuwe centrifuges al enige tijd testen. Hoogverrijkt uranium is nodig voor de bouw van kernwapens.

President Hassan Rohani beweerde vorige week dat het nucleaire programma van Iran nu “geavanceerder” is dan vóór het nucleaire akkoord van Wenen van 2015. Het land heeft meer capaciteit om uranium te verrijken. Toch sloot Rohani een volledige terugtrekking van zijn land uit het nucleaire akkoord voorlopig uit.

Het atoomakkoord staat Iran een civiel nucleair programma toe, maar sluit nucleaire bewapening uit. Het was gekoppeld aan de opheffing van economische sancties. In 2018 trokken de Verenigde Staten zich echter eenzijdig terug uit de overeenkomst en legden zij Teheran opnieuw zware economische sancties op. Iran heeft hierop de naleving van de afspraken uit het atoomakkoord geleidelijk afgebouwd, met name het niveau van de uraniumverrijking, een van de kernpunten van het akkoord van Wenen.