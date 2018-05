Iran: Israëlische luchtaanvallen op Syrië gebeurden onder "valse voorwendselen" TT

11 mei 2018

13u39

Bron: Belga 3 Iran heeft Israël er van beschuldigd "voorwendselen uit te vinden" om luchtaanvallen in Syrië uit te voeren. De reactie uit Teheran komt er een dag na de aanvallen op Syrische en vermoedelijke Iraanse doelwitten in Syrië.

"De veelvuldige aanvallen van het zionistische regime (Israël, nvdr.) op het Syrisch grondgebied en de schending van de soevereniteit van dit land, in het bijzonder de afgelopen dagen, is een duidelijke agressie en een voorbeeld van de leugenachtige en dominante natuur van dit regime", zei de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Bahram Ghassemi. Jeruzalem is er volgens de woordvoerder op uit om crisissen uit te lokken en kan stabiliteit en veiligheid in de regio niet aanvaarden.

Israël maakte gisterenochtend bekend dat het Iraanse stellingen in buurland Syrië had aangevallen, als represaille voor de aanvallen die Iran volgens Israël heeft uitgevoerd op het door Israël bezette deel van de Golanhoogte. De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman heeft de Syrische president Bashar al-Assad deze voormiddag vanop de Golanhoogte aangemaand "de Iraniërs buiten te zetten".

Oorlog

Israël is officieel nog altijd in staat van oorlog met Syrië, maar heeft ook al aangegeven afstand te willen nemen van de nu al jaren durende Syrische burgeroorlog. Tegelijk verklaart Jeruzalem dat het niet zal toelaten dat Iran Syrië gebruikt als bruggenhoofd voor aanvallen tegen Israël. De afgelopen maanden heeft het Israëlische leger verschillende aanvallen uitgevoerd op stellingen van het Syrische leger, de Libanese Hezbollah en alsmaar meer ook Iraanse doelwitten in Syrië.

Intussen is het op de grens tussen Israël en Libanon nog altijd "kalm". Dat heeft de VN-vredesmissie in de regio vrijdag gemeld. Er werd gevreesd dat Hezbollah, dat gesteund wordt door Iran en het Syrische regime steunt, vanuit Libanon zou reageren op de laatste Israëlische aanvallen. Ook Libanon en Israël zijn eigenlijk nog altijd in staat van oorlog.