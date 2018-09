Iran houdt regisseur en theaterbaas aan om danseressen in Shakespeare-stuk David van der Heeden

10 september 2018

16u13

Bron: AD.nl 0 In Iran zijn twee mensen opgepakt in verband met een opvoering van het stuk Een Midzomernachtdroom van William Shakespeare (1564-1616). Daarin zijn dansende dames te zien en dat mag niet in het streng islamitische land.

De Iraanse autoriteiten hebben de regisseur van het stuk opgepakt en ook de directeur van het theater waar de opvoering plaatsvond, is aangehouden, zo laat een overheidsfunctionaris aan persbureau IRNA weten.



Het duo is gisteravond opgepakt nadat een trailer van het toneelstuk was verspreid. Op beelden op sociale media is te zien hoe actrices dansen met mannen.



In de islamitische republiek is het echter verboden voor vrouwen om in het openbaar te dansen. De directeur en de regisseur kwamen naar verluidt op vrije voeten na borg betaald te hebben.

Dansfilmpjes Meadeh

Het is niet voor het eerst dat in Iran mensen worden gearresteerd voor publiekelijk dansen. In juli werden vier aanhoudingen verricht, nadat dansfimpjes op Instagram werden gezet. Een van hen is de 19-jarige Maedeh Hojabri.



Maedeh is op de videobeelden zonder hoofddoek te zien, terwijl ze danst in haar slaapkamer op westerse popnummers en Iraanse muziek. De jonge vrouw moest op tv een bekentenis afleggen.

600.000 Instagram-volgers

"Ik deed het niet om aandacht te trekken", vertelde Hojabri hoorbaar in tranen. "De video's waren slechts voor mijn volgers bedoeld." Het Instagram-account van de Iraanse, waar ze zo'n 600.000 volgers had, is sindsdien afgesloten.



Na Maedehs aanhouding gingen haar video's echter de hele wereld over. Deze werden volop gedeeld bij wijze van protest. Andere vrouwen volgden haar voorbeeld en plaatsten als steunbetuiging ook dansvideo's van zichzelf.



In 2014 werd een groep tieners opgepakt, nadat ze een video hadden opgenomen waarin ze zonder hoofddoek dansten op Happy van Pharrell. In het clipje waren ze te zien in huis en op balkon. Die overtreding kwam hen op zweepslagen en voorwaardelijke celstraffen te staan.