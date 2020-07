Iran heeft zwarte dozen van neergehaalde Oekraïense Boeing naar Frankrijk gestuurd JTO

18 juli 2020

16u40

Bron: Belga 0 De zwarte dozen van het Oekraïense vliegtuig dat op 8 januari per ongeluk door Iran uit de lucht werd geschoten, zijn vrijdag door Teheran naar Frankrijk gestuurd. Dat heeft de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken vandaag meegedeeld aan de krant Etemad.

Het Iraanse leger had in januari toegegeven de Boeing 737 van Ukraine International Airlines per ongeluk te hebben neergeschoten, enkele minuten na het opstijgen in Teheran. De 176 inzittenden, overwegend burgers uit Iran en Canada, kwamen om het leven.

Canada vraagt al maanden aan Iran dat het de zwarte dozen overmaakt aan het Westen voor analyse. Iran beschikt zelf namelijk niet over de middelen om de technische gegevens te analyseren.

Iran zegt nu dat het op die vraag is ingegaan. “De zwarte dozen werden gisteren naar Parijs verzonden”, zo verklaarde de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Mohsen Baharvand. “De analyse zal maandag beginnen”, klinkt het.

De zwarte dozen bevatten vluchtgegevens en een registratie van de gesprekken in de cockpit. Die informatie moet meer duidelijkheid brengen over de omstandigheden van de crash.