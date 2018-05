Iran heeft een probleem met giftige paddenstoelen: nu al 11 doden en meer dan 800 zieken TK

22 mei 2018

09u05

Bron: The Guardian 1 Iran heeft momenteel te kampen met een zeldzaam fenomeen: mensen worden op grote schaal vergiftigd door wilde paddenstoelen. In meer dan 10 provincies zijn in totaal al minstens 800 mensen ziek geworden, vooral in het westen van het land.

De Iraanse ziekenhuizen zien hordes patiënten die ziek zijn geworden na het eten van giftige paddenstoelen. In totaal zijn meer dan 800 mensen opgenomen met vergiftigingsverschijnselen. Er zouden ook 11 personen overleden zijn. De meeste gevallen doken op in de provincie Kermanshah, aan de grens met Irak. Daar werden al 336 mensen opgenomen in het hospitaal. Zeven mensen kwamen om. Het is niet helemaal duidelijk welke soort de zieke mensen precies gegeten hebben.

Vergiftiging door paddenstoelen op zo'n grote schaal is erg zeldzaam in Iran. Vermoedelijk heeft de overvloedige regen van de laatste weken ermee te maken, waardoor de giftige soorten zich razendsnel voortplanten. De overheid drukt alle mensen op het hart om geen paddenstoelen te gaan plukken of exemplaren te kopen in losse verpakkingen, zelfs als het om een eetbare soort lijkt te gaan. "De inwoners van dit gebied hebben altijd al wilde paddenstoelen geplukt, maar we hebben daar nog nooit zoveel problemen mee gehad. Het maakt deel uit van onze cultuur: we eten ze erg graag gegrild."

Wie giftige paddenstoelen eet, kan een uitgebreid amalgaam aan symptomen krijgen, van hoofdpijn tot spijsverteringsproblemen. In erge gevallen kan het ook dodelijk zijn.

