Iran handhaaft nucleair ultimatum: “Er komt geen oorlog met VS”

19 juni 2019

11u56

Bron: Belga 1 Een oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten zal er volgens de inschattingen van de Iraanse veiligheidsraad niet komen. "Er is helemaal geen grond voor een oorlog, de Amerikaanse insinuaties tegen andere landen zijn wereldwijd een bekende tactiek van de VS om politieke druk uit te oefenen", zei secretaris Ali Shamkhani van de Hoge Nationale Veiligheidsraad vandaag aan het staatspersbureau Irna. Iran houdt ondanks het verzoek van Europese landen vast aan zijn stapsgewijze terugtrekking uit de nucleaire deal als de andere partners de overeenkomst niet naleven.

Waar de Amerikanen nu mee bezig zijn, is een "economische oorlog" tegen het Iraanse volk, zei Shamkhani nog. De VS hopen Iran daarmee op de knieën te krijgen, maar dat zal niet gebeuren, voegde de secretaris eraan toe.



De VS stellen Iran verantwoordelijk voor de nog onopgehelderde aanvallen van vorige donderdag op twee olietankers in de Golf van Oman. Teheran wijst de beschuldiging van de hand.

Nucleair ultimatum

Iran houdt ondanks het verzoek van Europese landen vast aan zijn stapsgewijze terugtrekking uit de nucleaire deal als de andere partners de overeenkomst niet naleven. “Dat is het minste wat we kunnen doen omdat de geest van het internationaal atoomakkoord dan is gebroken”, zei president Hassan Rohani tijdens een zitting van het kabinet.

De overeenkomst is gebaseerd op de heropening van de handelskanalen tussen Iran en de buitenwereld in ruil voor de garantie dat het Iraanse nucleaire programma voor vreedzame doeleinden wordt gebruikt. Precies dat economische luik is nooit nagekomen, zei de president.

Iran heeft zich ook een jaar na de unilaterale terugtrekking van de Verenigde Staten gehouden aan zijn verplichtingen van de nucleaire deal, zei Rohani. Dit is verschillende keren bevestigd door de IAEA, het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie. Desondanks hebben de VS sancties opgelegd aan het Iraanse volk en “zich schuldig gemaakt aan economisch terrorisme en misdaden tegen de menselijkheid. Onze verdragspartners kunnen ons geen verwijten maken, enkel maar omdat we gepast op een contractbreuk en de daaropvolgende sancties reageren”, zei de gematigd-progressieve politicus.

De resterende vijf verdragspartners -China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland- moeten volgens Rohani nu eindelijk maar eens laten zien dat ze het door hen ondertekend akkoord ook kunnen implementeren. “Zodra dat gebeurt, scharen wij ons voor de volle honderd procent achter het nucleair akkoord van Wenen van 2015", zei Rohani volgens zijn webportaal.

Als de verdragspartners tegen 7 juli de economische voordelen van de overeenkomst met Iran niet hebben omgezet, zal Teheran de tweede fase van zijn terugtrekking uit de deal op gang brengen. Iran zal dan de beperking op uraniumverrijking opheffen en uranium hoger verrijken dan de bovengrens van 3,67 procent die in de overeenkomst is voorzien. Volgens waarnemers zou dat het einde betekenen van de Weense nucleaire deal.

