Iran haalt scherp uit naar geplande Midden-Oostenconferentie in Warschau

12 januari 2019

Iran heeft de door de VS geplande Midden-Oostenconferentie over de invloed van Teheran in de regio als een "circusvertoning" bestempeld. Het is een uiting van "politieke wanhoop", zei minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif. De VS en Polen hebben in februari een internationale conferentie over de toekomst en veiligheid in het Midden-Oosten aangekondigd. De vergadering vindt plaats op 13 en 14 februari in Warschau. Landen van over de hele wereld werden uitgenodigd om deel te nemen.

De secretaris van de Iraanse nationale veiligheidsraad, Ali Shamchani, zei dat de conferentie een teken was dat het Amerikaanse anti-Iranbeleid gefaald heeft. "Dit beleid en de Amerikaanse sancties tegen Iran zijn mislukt, anders zouden de Amerikanen geen internationale conferentie meer hoeven te houden", citeerde het persbureau Isna Shamkhani.

Volgens waarnemers in Iran is het tijdstip van de conferentie door de VS opzettelijk gekozen. Bijna tegelijkertijd vindt de viering van de 40e verjaardag van de Islamitische Revolutie van 1979 in Iran plaats.

Poolse kerkhof

Ook gastland Polen krijgt een veeg uit de pan. Meer dan honderdduizend Polen wilden in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog via Iran naar hun geboorteland terugkeren, schreef viceminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi op Twitter. Rond de 1900 Polen waren toen in Iran gestorven en op een begraafplaats in Teheran begraven, dat als het Poolse kerkhof bekend staat. Uit respect voor het Poolse volk is dat kerkhof al meer dan 70 jaar onaangeroerd gebleven. En nu organiseert Warschau ondanks deze voorgeschiedenis een anti-Iranconferentie. Dat is een schande, tweette Zarif.

Volgens Poolse waarnemers organiseren de VS de bijeenkomst in Polen omdat het onwaarschijnlijk is dat daar protesten tegen de controversiële regering van de Amerikaanse president Donald Trump kunnen worden verwacht. Warschau's nationale conservatieve PiS-regering en vele Polen zien de VS als een nauwe bondgenoot en een garantie voor de veiligheid in de regio.

