Iran geeft Britse olietanker nu toch vrij

25 september 2019

14u13

Bron: belga 1 buitenland De onder Britse vlag varende olietanker Stena Impero, die midden juli door Iran in beslag genomen werd in de straat van Hormoez, is nu toch vrijgegeven. Dat heeft Abbas Moessavi, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, op Twitter gemeld. Het dossier over bepaalde inbreuken en milieuschade blijft wel open, voegde de zegsman eraan toe.

Teheran had maandag laten weten dat de Stena Impero voortaan weer "vrij in zijn bewegingen" was. Maar Stena Bulk, eigenaar van het schip, meldde gisterenavond dan weer dat de olietanker nog altijd voor anker lag vlakbij de haven van Bandar Abbas.

De Iraanse Revolutionaire Wacht had het 183 meter lange schip met zijn 23 opvarenden op 19 juli in beslag genomen onder voorwendsel dat het voorschriften van het maritiem recht in de Perzische Golf had overtreden. Met name dat het noodoproepen had genegeerd en zijn transponder had afgezet na een aanvaring met een vissersschip.

Iran had op 4 september al zeven bemanningsleden laten gaan.