Iran gaat door tweede golf: meer coronabesmettingen per dag dan bij eerste golf jv

23 juni 2020

07u17 19 Iran was het tweede land ter wereld met een grote uitbraak van het coronavirus, na China. Begin mei zagen de cijfers in Iran er goed uit, maar inmiddels is er sprake van een tweede golf aan coronabesmettingen. Begin juni waren er zelfs pieken met meer besmettingen per dag dan bij de eerste golf. Gisteren gaf ook Zuid-Korea al aan dat het te maken heeft met een tweede golf.



Volgens de Johns Hopkins University telt Iran nu 207.525 bevestigde coronagevallen en 9.742 coronadoden. Op 2 mei was het aantal bevestigde coronabesmettingen gedaald naar 802, maar sindsdien zit het aantal besmettingen per dag weer in de lift. Met een piek op 3 juni van 3.574 gevallen, bijna vierhonderd meer dan de piek van 30 maart tijdens de eerste golf. Gisteren werden er 2.573 bevestigde coronagevallen en 119 doden gemeld. Ook dat aantal overlijdens is weer gestegen: op 16 mei waren er 35 mensen die aan corona stierven.

Iran ging tijdens de eerste uitbraak in lockdown, met ook een intern inreisverbod naar religieuze bedevaartsoorden als Qom en Mashad, die golden als broeihaarden van het coronavirus. De maatregelen waren succesvol en het aantal besmettingen nam af. Maar sinds de beperkingen anderhalve maand geleden zijn opgeheven, zijn mensen weer beginnen reizen en is het virus weer aan een opmars bezig. Nieuwe maatregelen lijken zich op te dringen. Of het tot een nieuwe lockdown, is nog maar de vraag. Het land heeft economisch enorm te lijden, niet alleen door de coronacrisis maar ook door de Amerikaanse sancties.