Iran executeert ‘muntensultan’ mvdb

14 november 2018

10u54

Bron: AD.nl 0 Iran heeft twee zakenlui geëxecuteerd vanwege economische misdaden. Een van hen is een man die als ‘muntensultan’ bekendstond en beschuldigd werd van het manipuleren van de valutamarkt.

Justitie in Iran maakte de executies bekend. De valutahandelaar Vahid Mazloumin werd gearresteerd toen hij met twee ton aan gouden munten onderweg was. De tweede man die werd geëxecuteerd was een handlanger die de munten verkocht.

Iran zette in augustus speciale rechtbanken op om de financiële misdaad de kop in te drukken. Het land heeft te maken met nieuwe sancties door de VS.