Iran executeert defensiemedewerker die info verkocht aan CIA

14 juli 2020

21u18

Bron: ANP 0 Iran heeft vandaag meerdere executies gemeld. Een Iraanse agent werd vorige week ter dood gebracht omdat hij banden zou hebben gehad met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Twee mannen die waren betrokken bij een bomaanslag in 2010 werden vandaag opgehangen, meldde de nieuwssite Mizan vandaag.

De agent was een voormalige ambtenaar van het Iraanse ministerie van Defensie die informatie over het Iraanse raketprogramma aan de CIA zou hebben verkocht.



Bij de bomaanslag in 2010 in Mahabad in het noordwesten van Iran kwamen twaalf mensen om het leven en raakten meer dan tachtig mensen gewond. De meeste slachtoffers waren vrouwen en kinderen die een militaire parade bijwoonden ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het uitbreken van de oorlog tussen Iran en Irak (1980-1988).



De Iraanse autoriteiten zeiden dat de opgehangen mannen terroristen waren met banden met buitenlandse inlichtingendiensten, maar eerder legden Iraanse inlichtingendiensten een verband met een Koerdische groepering, die vanuit bases in het naburige Irak actief zouden zijn in Iran. In Mahabad bestaat de meerderheid van de bevolking uit Koerden.