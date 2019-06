Iran: “Er komt geen oorlog met VS” kg

19 juni 2019

11u56

Bron: Belga 0 Een oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten zal er volgens de inschattingen van de Iraanse veiligheidsraad niet komen. "Er is helemaal geen grond voor een oorlog, de Amerikaanse insinuaties tegen andere landen zijn wereldwijd een bekende tactiek van de VS om politieke druk uit te oefenen", zei secretaris Ali Shamkhani van de Hoge Nationale Veiligheidsraad vandaag aan het staatspersbureau Irna.

Waar de Amerikanen nu mee bezig zijn, is een "economische oorlog" tegen het Iraanse volk, zei Shamkhani nog. De VS hopen Iran daarmee op de knieën te krijgen, maar dat zal niet gebeuren, voegde de secretaris eraan toe.



De VS stellen Iran verantwoordelijk voor de nog onopgehelderde aanvallen van vorige donderdag op twee olietankers in de Golf van Oman. Teheran wijst de beschuldiging van de hand.

Bekijk ook: