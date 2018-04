Iran dreigt nucleair akkoord te verlaten als er geen economische voordelen komen JM

28 april 2018

19u17

Bron: Belga 4 Iran dreigt ermee het nucleair akkoord met de westerse grootmachten te verlaten indien het geen economische voordelen voor het land met zich meebrengt. Dat heeft een topman van het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld aan persagentschap ISNA.

"Als het akkoord geen economische voordelen heeft voor Iran, zullen wij ook uit het akkoord stappen", aldus Abdolreza Faraji. De Iraanse opmerking komt er na de bezoeken van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron aan Washington eerder deze week.

Moorddadig regime

Beide Europese leiders verklaarden dat het akkoord dat vandaag bestaat onvoldoende is, terwijl Trump Iran tijdens het bezoek van Merkel vrijdag brandmerkte als een "moorddadig regime".

De Amerikaanse president noemde het akkoord eerder al "de slechtste deal ooit", en heeft aanpassingen geëist om het hoofd te bieden aan het ballistische raketprogramma van Iran, en de destabiliserende rol van het land in de regio. Hij heeft ermee gedreigd uit het akkoord te stappen indien er niets verandert.

EU-trio

Belangrijker dan de terugtrekking van Trump uit het akkoord, is de reactie van het EU-trio Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, aldus Faraji nog. Iran maakt zich vooral zorgen over sancties tegen de banken. Hoewel alle economische sancties in 2016 werden opgeheven, weigeren grote Europese banken nog steeds om handelsprojecten tussen Iran en het westen te financieren uit vrees voor Amerikaanse sancties.

Trumps nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaarde vrijdag nog dat het "onwaarschijnlijk" is dat de VS deel blijven uitmaken van het akkoord indien de tekortkomingen van het akkoord niet worden aangepakt.

G5+1

Trump moet ten laatste op 12 mei beslissen of zijn land Iran zal blijven vrijstellen van sancties als onderdeel van het akkoord.

Iran en de grootmachten VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland (de G5+1) sloten het nucleaire akkoord in juli 2015 af, dus nog tijdens de ambtstermijn van Barack Obama. De tekst steekt de nucleaire activiteiten van Teheran in een strak keurslijf, met de bedoeling te garanderen dat ze vreedzaam blijven. In ruil daarvoor werden de sancties tegen Iran opgeheven en een normalisering van de economische relaties met het westen in het vooruitzicht gesteld.