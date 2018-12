Iran dreigt met olieblokkade in de Perzische Golf: “Als VS onze olie tegenhoudt, dan blokkeren we hele uitvoer” kg

04 december 2018

13u08

04 december 2018

In zijn conflict met de VS heeft de Iraanse president Hassan Rohani de toon aangescherpt en met een blokkade van de olie-exportroutes in de Perzische Golf gedreigd. "Als de VS op een dag werkelijk de Iraanse olie-uitvoer zouden blokkeren, dan zal er überhaupt in de Perzische golf geen export van olie meer zijn", zei Rohani vandaag.

Reeds in de zomer had de Iraanse president ermee gedreigd dat zijn land bij Amerikaanse oliesancties de Straat van Hormuz zou afsluiten en daarmee de uitvoer van olie uit de Arabische olielanden blokkeren. Rohani sprak van een "economische oorlog" tegen Iran en beschuldigde zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump ervan een beleid ter vernietiging van Iran te voeren.

De Amerikaanse uitstap uit het nucleair akkoord met Iran en de hernieuwde sancties tegen Iran hebben de islamitische republiek in een acute financiële crisis gestort. De nationale munt heeft meer dan zestig procent van zijn waarde verloren en de mensen vrezen dat het volgend jaar nog erger zou worden.



De uitvoer van olie is de belangrijkste inkomstenbron van Iran; sancties in deze sector zouden de economie lamleggen.

