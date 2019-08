Iran: “Buitenlandse tanker geënterd die olie smokkelde” Redactie

04 augustus 2019

11u11

Bron: AD.nl 0 De Iraanse Revolutionaire Garde heeft zojuist een olietanker geënterd in de Straat van Hormuz. Het schip zou “olie smokkelen naar enkele Arabische staten’’, aldus een mededeling op de staatstelevisie van het land.

Het zou gaan om een buitenlandse tanker. Uit welk land het vaartuig afkomstig is, is nog niet bekend, aldus de staatstelevisie. Het schip vervoert 700.000 liter olie en heeft een crew van zeven mensen.

In de Straat van Hormuz zijn de laatste weken meerdere incidenten met tankers geweest. Zo nam Iran op 19 juli de Britse tanker Stena Impero in beslag die zich volgens het land niet aan de regels hield. De Britse regering heeft al besloten om schepen die onder Britse vlag varen te beschermen in de zee bij Iran.