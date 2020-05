Iran bezorgd over toename aantal coronabesmetttingen Grens van 100.000 besmettingen overschreden JOBR

06 mei 2020

16u51

Bron: AFP 0 Iran maakt zich zorgen over een “toenemende trend” in de verspreiding van de Covid-19-epidemie in het land. De grens van 100.000 besmettingen werd er overschreden, nadat er opnieuw 1.680 nieuwe infecties gemeld werden.

Sinds de komst van de eerste gevallen van besmetting met het coronavirus half februari, is Iran verreweg het land dat het meest is getroffen door de pandemie in het Nabije en Midden-Oosten.

Opwaartse trend

“We hebben de afgelopen drie of vier dagen een opwaartse trend gezien, die significant is”, zei woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid Kianouche Jahanpour. “Deze toename is te wijten aan ons gedrag, vooral in de afgelopen twee weken”, zei hij.

De toename van het aantal gevallen kan worden toegeschreven aan meer reizen tussen steden in het hele land. De cijfers van de regering worden door sommige buitenlandse experts, maar ook door verschillende Iraanse functionarissen, grotendeels onderschat. Zo schatte een in april gepubliceerd rapport dat de reële balans 80 procent hoger zou kunnen zijn dan die door de regering was aangekondigd.

Heropening

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, heeft Iran verschillende maatregelen genomen, zonder ooit een lockdown of quarantaine op te leggen. Sinds 11 april heeft de staat toestemming gegeven voor een geleidelijke heropening van bedrijven. Sinds maandag geldt dat ook voor moskeeën in de provincies waar het risico op besmetting minimaal is.

Naast de 1.680 nieuwe gevallen die officieel zijn geregistreerd in de afgelopen 24 uur, telde Iran ook 78 doden, wat de totale dodentol op 6.418 brengt. De autoriteiten kondigden zondag, maandag en dinsdag respectievelijk 47, 74 en 63 dodelijke slachtoffers aan. Minstens 2.735 mensen blijven in kritieke toestand in het ziekenhuis.