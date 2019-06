Iran beweert Amerikaanse drone te hebben neergehaald kg

20 juni 2019

06u20

Bron: Belga, ANP 2 De Iraanse Revolutionaire Garde claimt een Amerikaanse 'spion-drone' te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan.

Volgens de Revolutionaire Wachten betrof het een drone van het type Global Hawk van de Amerikaanse fabrikant Northrop Grumman. "Het apparaat werd neergeschoten toen het Iran's luchtruim in de buurt van het district Kouhmobarak in het zuiden binnendrong”, aldus een officiële verklaring. De staatstelevisie had vanochtend nog geen beelden getoond van het vernielde toestel.



De Amerikanen ontkennen dat ze een drone boven Iraans grondgebied hebben laten vliegen. “Er waren geen Amerikaanse vliegtuigen actief in het Iraanse luchtruim vandaag”, zei kapitein Bill Urban, woordvoerder van het Centrale Commando van het Amerikaanse leger.

Spanningen

De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten is sinds vorig jaar sterk toegenomen, toen president Donald Trump een nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en grote mogendheden opzegde en sancties oplegde aan het land.



Vorige week werd de verhouding tussen beide landen opnieuw op scherp gesteld toen twee olietankers in de Golf van Oman werden aangevallen. De VS legt de verantwoordelijkheid voor de aanval bij Iran. Teheran heeft alle betrokkenheid bij die aanvallen ontkend, en eerder laten verstaan dat het opgezet spel is.