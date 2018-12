Iran bevestigt test met ballistische raket LH

11 december 2018

15u14

Iran heeft naar eigen zeggen onlangs een ballistische raket getest. De bevelhebber van de luchtmacht van de Revolutionaire Garde zei vandaag ook dat zijn land jaarlijks veertig tot vijftig raketten test. "Dat is ons legitiem recht ter verdediging van het land". Iran heeft voor deze proeven geen toelating van het buitenland nodig.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei begin deze maand al dat Iran een raket voor middellange afstand had getest. Volgens Pompeo kan die raket het Midden-Oosten en Europa bereiken. Hij wreef Teheran aan hiermee gezondigd te hebben tegen resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad.

Tot nu toe had Iran de test niet bevestigd. Beschuldigingen van het Westen, en in het bijzonder de VS, werden door Teheran steeds van de hand gewezen. De Islamistische Republiek ziet in de tests ook geen schending van de VN-resolutie, omdat die raketten in Iran zo gebouwd zijn dat ze geen kernkop kunnen meevoeren. Bovendien dienen ze enkel ter verdediging van de Iraanse grens en vormen ze geen bedreiging voor andere staten in de regio, zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.