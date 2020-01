Iran bestempelt Amerikaans leger en Pentagon als terreurorganisaties SVM

07 januari 2020

09u04

Bron: RT.com 8 Iran beschouwt het Amerikaanse leger en het Pentagon voortaan als terroristische organisaties. Een motie daaromtrent werd vandaag goedgekeurd door het Iraanse parlement. Daarnaast stelt het land ook 200 miljoen euro ter beschikking aan de Iraanse Revolutionaire Garde om acties tegen de Verenigde Staten te kunnen ondernemen. Teheran had eerder gezworen om de aanslag op generaal Qassem Soleimani te wreken.

Het is niet de eerste keer dat een leger van een soeverein land bestempeld wordt als terreurorganisatie. Vorig jaar deed Donald Trump net hetzelfde met de Iraanse Revolutionaire Garde. Als tegenreactie noemde Iran de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten toen ook al een terreurorganisatie.

De Revolutionaire Garde bestaat uit ongeveer 125.000 zwaarbewapende leger-, marine- en luchtmachttroepen, die onder de directe verantwoordelijkheid vallen van de hoogste Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei. Naast het militaire aspect vormen ze ook inlichtingendiensten en staan ze in voor ondernemingen die de economie domineren.

De stoffelijke resten van Soleimani zijn intussen aangekomen in zijn geboorteplaats Kerman. Daar zullen ze vandaag begraven worden. Net als gisteren in Teheran is er een massa volk op de been.

In Irak is intussen een resolutie aangenomen om buitenlandse troepen -en dus ook de anti-IS-coalitie- te doen vertrekken. Volgens onze minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin zou dat een grote vergissing zijn. “Die coalitie is noodzakelijk om een heropflakkering van het terroristische geweld te vermijden”, klinkt het. “De resolutie is gelukkig nog geen verplichting. “Het is aan de Iraakse regering om een beslissing te nemen.”