Iran bespioneerde Joodse instellingen in Berlijn IB

19 januari 2018

De recente huiszoekingen van woningen van vermoedelijke Iraanse spionnen in Duitsland houden volgens een bericht van het magazine Focus verband met hun activiteiten tegen Joodse instellingen in Berlijn.

Het nieuwsmagazine bericht, op basis van bronnen bij de geheime diensten, over mogelijke doelwitten van een aanslag die bespioneerd werden, en noemt daarbij het invloedrijke American Jewish Committee (AJC). Ook een orthodoxe joodse gemeenschap op Alexanderplatz en zijn rabbijn werden bespioneerd door geheime agenten van Teheran. De Joodse gymnastiek- en sportvereniging Makkabi stond ook op de lijst van de Iraanse geheime dienst.

Het AJC wil volgens Focus dat de Iraanse ambassadeur Ali Majedia wordt uitgewezen. Hij was al twee dagen voor Kerstmis gesommeerd bij Buitenlandse Zaken. De ambassadeur werd aangemaand om bij Teheran een onmiddellijke stop van de spionage tegen Duitse belangen zou bepleiten. '

"Actie mag niet ongestraft blijven"

De voorzitter van de Centrale Joodse Raad in Duitsland, Josef Schuster, zei dat "deze actie niet ongestraft mag blijven". De Iraanse staat kan vanwege deze spionageactiviteiten geen partner van de Duitse regering zijn, klinkt het. Met de huidige machtshebbers in Teheran mag Duitsland volgens hem de economische belangen niet boven veiligheid stellen.

Het federale parket van Duitsland liet dinsdag in verschillende staten woningen en kantoren van tien vermoedelijke Iraanse agenten doorzoeken. De verdachten zouden werken in opdracht "van een eenheid van een inlichtingendienst die aan Iran wordt toegeschreven". Het openbare ministerie zegt dat ze instellingen en personen in Duitsland bespioneerden, maar gaf niet meer details.