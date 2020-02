Iran beschuldigt de VS van paniekzaaierij over coronavirus YV

26 februari 2020

12u11

De Iraanse president Hassan Rouhani heeft aartsvijand Verenigde Staten ervan beschuldigd om onnodig angst te zaaien in Iran, over de uitbraak van het coronavirus. Ondertussen zijn er 139 besmettingen en 19 doden geteld in het West-Aziatische land.

Gisteren had de minister van buitenlandse zaken van de VS, Mike Pompeo, gezegd dat Iran informatie achterhoudt over de verspreiding van het coronavirus in het land. Klopt niet volgens Iran, blijkt nu. “We mogen niet toelaten dat de VS er nog een virus bijdoet, met name de extreme angst voor het coronavirus”, klinkt het bij de Iraanse president Rohani tijdens een wekelijkse regeringsvergadering. De Iraniër haalt verder uit naar de VS: “De Amerikanen zitten zelf met het coronavirus. 16.000 mensen zijn gestorven aan de griep, maar daar praten ze niet over.”

Na China, waar nu al 2.600 doden zijn geteld, zijn in Iran al het meeste doden geteld door het coronavirus. Volgens het jongste bulletin van het ministerie is het virus de afgelopen 24 uur nog eens bij 44 mensen vastgesteld, wat het totale aantal op 139 brengt. Met vier nieuwe slachtoffers ligt het aantal coronadoden er nu al op 19.

Transparantie over besmettingen en doden

De meeste buurlanden van Iran hebben intussen maatregelen genomen. Reizen van en naar Iran zijn beperkt en mensen die er geweest zijn, worden in quarantaine geplaatst. In Iran zelf zijn heel wat scholen, universiteiten, sport- en cultuurcentra gesloten en evenementen uitgesteld.

Volgens Rohani heeft Iran stappen vooruit gezet in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal mensen dat naar het ziekenhuis gaat, zou zijn gedaald en ook de behandeling zou verbeterd zijn. Rohani beloofde transparantie over het aantal besmettingen en doden.