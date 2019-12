Iran bereid om in schriftelijke verklaring af te zien van atoomwapens HLA

23 december 2019

20u07

Bron: Belga 0 Iran is bereid om schriftelijk te verzekeren dat het geen atoomwapens nastreeft en dat zijn nucleaire projecten vreedzaam zijn. Dat heeft het hoofd van het Iraanse nucleaire programma, Ali Akbar Salehi, maandag gezegd.

Jaren geleden vaardigde de hoogste leider van Iran, grootayatollah Ali Khamenei, al een decreet uit dat stelt dat het vervaardigen van kernwapens tegen de principes van de islam is en daardoor verboden is. "Dat decreet zou door president Hassan Rohani en de zes partners van het nucleair akkoord ondertekend kunnen worden", aldus Salehi.

Iran sloot het nucleair akkoord JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) in 2015 af met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China. Het legt onder meer vast dat Iran nog slechts uranium mag verrijken tot 3,67 procent, voldoende voor kernenergie. Voor een kernwapen is verrijkt uranium van 90 procent of meer nodig. Daarnaast mag het maar een voorraad van maximaal 300 kilogram uranium opbouwen. Amerikaans president Donald Trump besliste in mei 2018 echter om zich eenzijdig terug te trekken uit de deal.

Met de schriftelijke verklaring wil Iran de deal weer nieuw leven inblazen, zodat ook de opnieuw opgelegde Amerikaanse sancties weer worden opgeheven. Het idee werd vorige week volgens Salehi besproken tijdens een overleg tussen Rohani en de Japanse premier Shinzo Abe. Japan, een bondgenoot van de VS, heeft traditioneel goede betrekkingen met Iran en het land wordt nu gezien als een van de belangrijkste bemiddelaars tussen de Iraniërs en de Amerikanen. Het is niet duidelijk of Abe het initiatief al besproken had met Trump.