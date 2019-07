Iran berecht 17 vermeende CIA-spionnen jv

22 juli 2019

10u16

Bron: AFP/BELGA/ANP/DPA/RTR 3 De Iraanse autoriteiten hebben aangekondigd 17 spionnen van de Amerikaanse buitenlandse inlichtingendienst CIA te hebben opgepakt, en meerderen onder hen ter dood te hebben veroordeeld.

In juni meldden de Iraanse autoriteiten ook al dat ze een spionagenetwerk hadden ontmanteld. Het is niet duidelijk of ze nu hetzelfde bedoelen. "Sommigen werden ter dood veroordeeld en anderen tot lange gevangenisstraffen", verklaarde het hoofd contraspionage van het ministerie van Inlichtingen.

Het is niet duidelijk waar of wanneer de vermeende spionnen zijn aangehouden. Het zou in het afgelopen Iraanse jaar zijn geweest en dat eindigde in maart.

Volgens Iraanse internetmedia zijn alle ontmaskerde spionnen Iraniërs. Er zijn foto’s getoond van buitenlanders die worden omschreven als de CIA-officieren die in contact stonden met het netwerk dat is opgerold.