Iran beoordeelt dertien scenario's om wraak te nemen: “Zelfs het zwakste idee betekent nachtmerrie voor VS” SVM

07 januari 2020

10u40

Bron: Belga 5 Het regime in Iran beoordeelt momenteel 13 scenario's als wraak voor de dood van de machtige generaal Qassem Soleimani. “Het aftellen naar het Amerikaanse vertrek uit het Midden-Oosten is begonnen”, liet de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif in Teheran optekenen.

"Zelfs als enkel het zwakste scenario uitgevoerd wordt, kan dat een historische nachtmerrie betekenen voor de Amerikanen", zegt Ali Shamkhani als hoofd van de Iraanse raad voor nationale veiligheid. "Voorlopig kunnen we geen extra informatie bezorgen aan de media."

Zarif waarschuwde in Tehran voor een oorlog die generaties lang kan duren als de regio blijft afhangen van de aanwezigheid van Amerika. “Dat Washington vrede en veiligheid wil voor het Midden-Oosten is een grote historische leugen", aldus Zarif. “Amerika heeft al meermaals bewezen dat hun politieke misrekeningen over Iran niet enkel de regio, maar de hele wereld in gevaar brengen. Een regionale samenwerking, zonder de aanwezigheid van de VS, is de oplossing voor dat probleem.”

Volgens de Zwitserse krant ‘Tages-Anzeiger’ zal Zarif over een tweetal weken naar Davos afzakken. Eerder kreeg Zarif geen visum voor een bezoek aan de VN in New York.

Amerikaans leger bestempeld als terroristische organisatie

Iran beschouwt het Amerikaanse leger en het Pentagon voortaan als terroristische organisaties. Een motie daaromtrent werd vandaag goedgekeurd door het Iraanse parlement. De tekst vormt een uitbreiding van een eerder goedgekeurde wet, die alle Amerikaanse troepen van de Hoorn van Afrika tot Centraal-Azië terroristen noemde. Het amendement lijkt vooral symbolisch.

Daarnaast stelt het land ook 200 miljoen euro ter beschikking aan de Iraanse Revolutionaire Garde om acties tegen de Verenigde Staten te kunnen ondernemen. Teheran had eerder gezworen om de aanslag op generaal Soleimani te wreken.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië komen morgen bijeen in Brussel om zich te beraden over het conflict. Ze zullen ook praten over de veiligheidssituatie in Libië, waar troepen van generaal Khalifa Haftar gisteren Sirte veroverd hebben. De stad stond tot voor kort onder controle van een militie die samenwerkte met de regering van nationale eenheid in Tripoli.