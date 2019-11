Iran begint officieel met verdere terugtrekking uit nucleair akkoord AW

06 november 2019

13u35

Iran is vandaag officieel begonnen aan een nieuwe fase van de verdere terugtrekking uit het nucleaire akkoord van 2015. Dat blijkt uit een mededeling van de Iraanse atoomorganisatie (AEOI).

Er is 2.000 kilogram uraniumgas naar de ondergrondse uraniumverrijkingsfaciliteit in Fordo gebracht. De komende uren wordt het gas geïnjecteerd in de 1.044 centrifuges die tot nu toe inactief waren. De inbedrijfstelling van de installatie is voorzien voor zaterdag, zegt AEOI-woordvoerder Behrus Kamalwandi aan de staatszender IRIB. Er zijn ook inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA aanwezig.

In Fordo zal het uranium tot 4,5 procent worden verrijkt. Het nucleaire akkoord uit 2015 stelt dat het uranium slechts voor 3,67 procent verrijkt mag worden en dat het land slechts 300 kilogram aan voorraad mag bezitten.

Iran had de maatregelen gisteren al aangekondigd, wat leidde tot bezorgde reacties van de internationale gemeenschap. Ook Rusland, een bondgenoot van Iran, heeft zijn bezorgdheid geuit.

De nucleaire deal uit 2015 hangt aan een zijden draadje sinds de Verenigde Staten zich vorig jaar eenzijdig terugtrokken uit het akkoord en opnieuw sancties tegen de islamitische republiek invoerden. China, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland houden vooralsnog vast aan het akkoord.