Iran bedreigt Europa

Bron: ANP 0 REUTERS Iran heeft Europa gewaarschuwd dat het bereik van de langeafstandsraketten kan worden opgeschroefd. Als Europa Teheran bedreigt, zal Iran zorgen dat de raketten verder komen dan het huidige maximum van tweeduizend kilometer, zei de tweede man van de Iraanse Revolutionaire Garde tegen staatspersbureau Fars.

"Het ontbreekt ons niet aan de technologie," aldus brigadegeneraal Hossein Salami. "Tot nu toe hebben we Europa niet als bedreiging gezien, dus we hebben het bereik niet verhoogd. Maar mocht Europa een bedreiging gaan vormen, dan zullen we dat wel doen."

Om West-Europa te kunnen bereiken, zou het bereik van de raketten minimaal vijfduizend kilometer moeten zijn.