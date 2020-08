Iran arresteert vijf inwoners die spioneerden voor buitenlandse inlichtingendiensten HR

11 augustus 2020

12u13

Bron: ANP 0 Buitenland De Iraanse autoriteiten hebben vijf Iraniërs gearresteerd op beschuldiging van spionage voor Israël, Groot-Brittannië en Duitsland. Twee van hen zijn al veroordeeld tot gevangenisstraffen, zei de rechterlijke macht.

“In de afgelopen maanden zijn vijf Iraniërs gearresteerd die spioneerden voor buitenlandse inlichtingendiensten”, zei gerechtelijk woordvoerder Gholamhossein Esmaili in een virtuele persconferentie.

Shahram Shirkhani spioneerde voor Britse inlichtingendiensten en probeerde Iraanse functionarissen te rekruteren voor het Britse MI6-agentschap, zei Esmaili.



Shirkhani had geheime informatie doorgegeven over de contracten van de Centrale Bank en het ministerie van Defensie van Iran, zei hij. Hij is veroordeeld en heeft een gevangenisstraf gekregen.

Masoud Mosaheb, die secretaris-generaal was van de vriendschapsvereniging tussen Iran en Oostenrijk, is ook veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens spionage voor de Israëlische Mossad en de Duitse inlichtingendiensten, aldus de woordvoerder.

Hij gaf geen details over de andere drie gedetineerden.

