Iran arresteert tienermeisje omdat ze danst in Instagramvideo’s IVI

08 juli 2018

22u43

Bron: The Independent 0 In Iran is een tienermeisje opgepakt omdat ze video’s heeft gepost op Instagram waarin ze al dansend te zien is. Maedeh Hojabri (18) heeft vrijdag op de staatszender toegegeven dat ze de normen en waarden van haar land heeft geschonden. Het is echter niet duidelijk of ze verplicht werd dat statement te maken.

Hojabri heeft in het verleden meer dan 300 dansvideo’s gedeeld met haar tienduizenden volgens op Instagram. De jonge vrouw, die verschillende accounts had op de socialenetwerksite, danst zowel op Westerse als Iraanse muziek. In Iran is het voor vrouwen echter verboden om in het openbaar te dansen. In haar video’s is ze ook te zien zonder een hoofddoek - een verplichting in het land.

Het is niet de eerste keer dat Iran mensen oppakt om gelijkaardige redenen. De afgelopen weken zijn al drie mensen gearresteerd en later op borg weer vrijgelaten. De Iraanse politie heeft al duidelijk gemaakt dat ze van plan is om accounts zoals die van Hojabri af te sluiten. De autoriteiten overwegen zelfs om Instagram volledig te blokkeren in het land. Iran heeft ook al de toegang tot Facebook, Twitter en YouTube geblokkeerd.