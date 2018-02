Iran arresteert opnieuw milieuactivisten JM

25 februari 2018

17u56

Bron: ANP 1 In Iran zijn weer drie milieuactivisten aangehouden op verdenking van spionage. Eerder deze maand vonden in het land al meerdere arrestaties op milieu-activisten plaats. Na de dood op een Iraans-Canadese milieuactivist begin deze maand, laaien de gemoederen er hoog op.

Iraanse veiligheidsfunctionarissen hebben nog eens drie milieuactivisten opgepakt op verdenking van spionage, meldden rechterlijke bronnen vandaag. De arrestaties komen enkele weken na een eerste golf van aanhoudingen en de dood van een gedetineerde Iraans-Canadese milieubeschermer.

Na de eerdere arrestaties zeiden Iraanse functionarissen dat de activisten gevoelige informatie verzamelden onder het mom van wetenschappelijke en ecologische activiteiten.

De jongste arrestaties vonden plaats na de dood van Kavous Seyed-Emami, een Iraans-Canadese milieuactivist en hoogleraar sociologie, die op 24 januari werd gearresteerd en twee weken later in de gevangenis stierf. De justitiële autoriteiten zeiden dat Seyed-Emami (63) zelfmoord had gepleegd.

Het Centrum voor Mensenrechten in Iran (CHRI), een non-profitorganisatie uit New York, zei dat ten minste negen andere personeelsleden en leidinggevenden van de organisatie van Seyed-Emami op dezelfde dag werden gearresteerd.

