Iran arresteert 7000 mensen, waaronder "8 met banden met CIA" tijdens grootste regeringsprotesten in 40 jaar KV

27 november 2019

18u35

Bron: Reuters 1 De onlusten in Iran houden aan. Aan een nieuwe betoging namen volgens de Iraanse autoriteiten vandaag zo'n 200.000 mensen deel. 7000 betogers werden gearresteerd, deelt een parlementslid mee. De Iraanse veiligheidsdiensten pakten ook minstens acht betrokkenen op die banden zouden hebben met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, zegt het staatspersagentschap IRNA vandaag. Amnesty International telde al minstens 143 doden onder de demonstranten.

Ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, noemt de voorbije twee weken van protesten tegen de verhoging van de benzineprijzen het werk van een “erg gevaarlijke samenzwering”.

Volgens het ministerie van Inlichtingen zijn minstens acht mensen met banden met de Amerikaanse CIA opgepakt. “Deze elementen krijgen een opleiding op kosten van de CIA in verscheidene landen om undercover burgerjournalisten te worden”, deelt het ministerie mee. “Zes van hen werden gearresteerd terwijl ze de rellen bijwoonden en CIA-bevelen opvolgden, twee anderen terwijl ze probeerden om informatie naar het buitenland te sturen.”

“Minstens 143 doden”

Iran geeft geen informatie vrij over de officiële dodentol van de betogingen, maar Amnesty International deelde eerder deze week mee dat minstens 143 demonstranten om het leven kwamen. Teheran ontkent dat. Een dergelijk dodental zou betekenen dat dit waarschijnlijk de dodelijkste protesten zijn in Iran sinds de Iraanse Revolutie in 1979.

Het is echter moeilijk om vanuit het buitenland gedetailleerde informatie over de betogingen te krijgen, aangezien de Iraanse autoriteiten het internet een week lang hebben platgelegd. Vandaag werd de verbinding op verscheidene plaatsen weer hersteld.

Benzineprijzen met 50 procent omhoog

Het geweld brak uit op 15 november, nadat de overheid een stijging van 50 procent van de benzineprijzen aankondigde, maar kreeg al snel een politieke ondertoon, toen betogers het ontslag van de regering begonnen te eisen. De Iraanse economie heeft zwaar te lijden onder de Amerikaanse economische sancties, die de olie-export van het land verhinderen zolang Iran zijn kernprogramma niet wil inperken. Ook de stijgende inflatie, toenemende werkloosheid, dalende munt en corruptie van de overheid dragen bij tot het probleem.

De Iraanse overheid beweert dat “tuig” dat banden heeft met de VS, Israël en Saudi-Arabië achter de opstand zit. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Abdolreza Rahmani Fazli werden zo’n 731 banken, 70 benzinestations en 140 overheidsgebouwen in brand gestoken. Ook meer dan 50 basissen van de veiligheidsdiensten werden aangevallen, zegt hij in een verklaring die werd gepubliceerd door staatspersagentschap IRNA.

De overheid deed beroep op de paramilitaire organisatie Basij om de protesten de kop in te drukken, schrijft de organisatie op haar website.