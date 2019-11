Irakezen opnieuw op straat ondanks aankondiging ontslag premier: “alle corrupten moeten opstappen” ES

30 november 2019

12u43

Bron: Belga 0 In de Iraakse hoofdstad Bagdad en in het zuiden van het land kwamen vandaag opnieuw mensen op straat, ondanks het aangekondigde ontslag van premier Adel Abdel Mahdi. De manifestanten willen hun kampen en blokkades in stand houden tot "alle corrupten" opstappen. De premier had vrijdag aangekondigd dat hij zijn ontslag aan het parlement zal aanbieden.

In de Zuid-Iraakse stad Nassiriyah staken manifestanten autobanden in brand op drie bruggen over de Eufraat. Honderden anderen kwamen samen in een tentenkamp op een plein in het centrum van de stad, waar al twee maanden wordt geprotesteerd tegen de regering.

Sinds donderdag zijn er in Nassiriyah 42 manifestanten gedood door de Iraakse ordediensten, die hen met automatische vuurwapens beschoten. De manifestanten staken als tegenreactie politiekantoren in brand.

Ook in de zuidelijke stad Diwaniya kwamen vandaag duizenden Irakezen op straat. Ze riepen op tot de "val van het regime" en het einde van het politieke systeem dat de Verenigde Staten installeerden na de omverwerping van Saddam Hoessein in 2003, na de Amerikaanse invasie.

Hevige protesten

Sinds het begin van de protesten in oktober zijn meer dan 420 doden en ongeveer 15.000 gewonden gevallen, volgens een balans die het Franse persagentschap AFP opstelde op basis van bronnen bij de politie en hulpverlening. Volgens mensenrechtenorganisaties gebruiken de Iraakse veiligheidsdiensten excessief geweld om de protesten neer te slaan.

De manifestanten eisen een nieuwe Grondwet en vooral de volledige vernieuwing van een politieke klasse die volgens de manifestanten incompetent is.

