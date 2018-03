Irakese dokter wil touw waarmee Saddam werd opgehangen zelfs niet voor miljoenen verkopen jv

20 maart 2018

13u13

Bron: Time 0 Dokter Mowaffak al-Rubaie beweert dat hij in het bezit is van het touw waarmee de Irakese dictator Saddam Hoessein op 30 december 2006 werd opgeknoopt. In 2015 was er sprake van dat al-Rubaie het touw voor minstens 7 miljoen dollar zou verkopen. Maar Time meldt dat de man, inmiddels een belangrijke politicus, er nu andere plannen mee heeft.

Het bewuste touw hangt nog altijd rond een standbeeld van Hoessein in de woonkamer van Mowaffak al-Rubaie in Bagdad. De man beweert dat hij bij de executie van Saddam Hoessein aanwezig was en dat hij het was die aan de hendel moest trekken. Volgens andere bronnen was het een bewaker die de actie uitvoerde. Of al-Rubaie de waarheid vertelt en of het touw authentiek is, valt niet te achterhalen. Zelfs al-Rubaie zelf is niet zeker of het wel degelijk 'zijn' touw is dat gebruikt werd bij het ophangen van Saddam Hoessein. Toch is het volgens hem miljoenen waard.

Dag op dag 15 jaar geleden

Mowaffak al-Rubaie is een neuroloog en chirurg die onder het 24 jaar durende regime van Hoessein drie keer opgesloten en gefolterd werd. Vandaag vijftien jaar geleden begonnen de VS en de geallieerden hun invasie van Irak. Al-Rubaie verbleef toen nog als balling in Londen. Het was de eerste fase van de Irakoorlog, waarbij bijna 4.500 Amerikanen en honderdduizenden Irakezen zouden omkomen.

Het einde van de dictatuur van Hoessein ging gepaard met het neerhalen van standbeelden en het vernielen van schilderijen, muurschilderingen en andere zaken die aan de wrede Saddam deed denken. Maar niet alles kon worden verwoest en zowel Irakese als Amerikaanse soldaten konden de hand leggen op kunstwerken en memorabilia. Als souvenir, als historisch materiaal, of gewoon om er munt uit te slaan.

Gouden kalasjnikov

Al-Rubaie legde zo een eigen collectie aan, met onder meer een gouden Kalasjnikov van Saddam en de buste van 90 kg, die de Amerikanen aanvankelijk zelf naar de VS wilden transporteren. Maar al-Rubaie kon dat verhinderen en bracht het na twee jaar naar zijn eigen woning. Na de executie van Saddam eind 2006 kwam het touw erbij rond Saddams hals.

De politicus heeft nu plannen voor een museum "met alles uit die tijdsperiode". Hij vindt het noodzakelijk dat nieuwe generaties kunnen leren uit de geschiedenis toen Saddam over Irak regeerde als dictator.