Irakees dreigt zich in brand te steken aan Sint-Pietersplein Vaticaanstad mvdb

10 augustus 2019

23u55

Bron: Il Messagero 0 Een Iraakse vluchteling is zaterdagvoormiddag aan het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad opgepakt nadat hij ermee gedreigd had zichzelf in brand te steken, meldt de krant Il Messagero.

De briesende man zwaaide iets na 10.00 uur met een aansteker naar aanwezige politieagenten aan een zuilengang op het plein. Omstanders vingen onder meer de woorden “Allahou Akbar” op. Twee agenten in burger overmeesterden hem vervolgens, zo is te zien op bewakingsbeelden die Il Messagero in handen kreeg.



De Irakees had geen rugzak bij zich. Hij droeg een jeans en een zwart T-shirt. Hij is na de arrestatie overgebracht naar een nabijgelegen politiekantoor. Het geschreeuw en de daaropvolgende arrestatie vond plaats in een tijdspanne van nog geen twee minuten.



De krant Il Messagero schrijft dat de agenten de situatie geheel onder controle hadden. Passerende toeristen hebben amper iets van het incident gemerkt, luidt het.

San Pietro, urla Allah Akbar e tenta di darsi fuoco: preso https://t.co/qG4nN6UIRb @ilmessaggeroit Il Messaggero(@ ilmessaggeroit) link