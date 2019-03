Irakees bekent aanslagpogingen op Duitse hogesnelheidstreinen mvdb

De 42-jarige Irakees die in Wenen is gearresteerd in verband met twee mislukte aanslagen op het Duitse spoorwegnet, heeft die terreurpogingne bekend. Dat heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl bekendgemaakt, schrijft de Süddeutsche Zeitung.

Hoewel de man blijft volhouden alleen te hebben gehandeld, maakt hij volgens Kickl deel uit van een terroristische cel. In de Tsjechische hoofdstad Praag zijn woensdag twee vermoedelijke handlangers opgepakt.



De hoofdverdachte heeft vorig jaar oktober geprobeerd een ongeluk te veroorzaken op een hogesnelheidslijn in het zuiden van Duitsland. In oktober spande hij op het hsl-traject tussen Nürnberg en München staalkabels tussen de hoogspanningsmasten en legde dingen op de rails op de trein te laten ontsporen. Dat mislukte. Rond kerst meldde de Berlijnse politie een vergelijkbaar incident in het stadsdeel Karlshorst. Ook hier raakte niemand gewond.



Zowel in Beieren als in de Duitse hoofdstad werd op de betreffende plek een vlag van Islamitische Staat gevonden en een Arabische tekst. De daarvoor gebruikte printer zette de recherche op het spoor van de mogelijke dader.