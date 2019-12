Woedende menigte lyncht tiener die vier betogers doodschoot in Bagdad kv

12 december 2019

18u36

Bron: Belga 0 Irak Een tiener die vandaag vier betogers in Bagdad heeft doodgeschoten, is nadien gelyncht door een groep woedende betogers die het heft in eigen handen namen. Dat zeggen getuigen.

De jongeman van zeventien jaar had met een kalasjnikov geschoten op een groep betogers op het Al Wathba-plein in het centrum van Bagdad. Na een achtervolging doodden betogers hem uit wraak. "Ze hingen hem op aan een lantaarnpaal op het plein. Zijn lichaam hangt er nog", zegt een getuige.

Het is nog onduidelijk waarom de jongeman het vuur had geopend. Het is de zoveelste aanval op betogers sinds de antiregimeprotesten van start gingen in Irak. De dader was gezocht door het gerecht, bericht de onafhankelijke Iraakse zender Alsumaria News, maar het is niet geweten waarvoor.



Betogers op het nabijgelegen Tahrirplein, het centrum van de antiregimebetogingen, verwierpen de schietpartij, maar namen ook afstand van de lynchpartij erna. "We mogen niet toelaten dat het beeld van onze witte revolutie wordt besmeurd", zegden betogers in een communiqué aan Alsumaria.

Bij de protesten die Irak sinds begin oktober in hun greep houden, zijn al honderden doden gevallen, vooral betogers. De betogers willen af van het huidige politieke systeem, dat ingevoerd werd na de Amerikaanse invasie van Irak in 2003.

Meer over Irak

Bagdad