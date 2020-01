VS doden hoge Iraanse generaal bij aanval op vliegveld Bagdad IB

03 januari 2020

01u34

Bron: ANP, Belga, Reuters 1 Irak Bij een luchtaanval op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn minstens acht doden gevallen. Onder hen bevinden zich de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis. Het Pentagon heeft bevestigd dat de Amerikaanse president Donald Trump het bevel heeft gegeven om Qassem Soleimani te doden.

Naast het Pentagon heeft ook de Iraanse staatstelevisie de dood van Soleimani bevestigd, net als de Iraanse Revolutionaire Garde. Soleimani was een van de belangrijkste generaals van het Iraanse leger en verantwoordelijk voor de elitetroepen.

De Amerikaanse president Trump reageerde nog niet op de actie van de Amerikaanse troepen, maar kort voor het Pentagon met de verklaring naar buiten kwam, twitterde hij wel een bericht met enkel de Amerikaanse vlag.

Verklaring Pentagon

“In opdracht van de president heeft het Amerikaanse leger beslissende, defensieve maatregelen genomen om het Amerikaanse personeel in het buitenland te beschermen door Qassem Soleimani te doden”, stelde het Amerikaanse ministerie van Defensie in een mededeling.

Bij de aanval in de buurt van de luchtvrachtruimte van de internationale luchthaven van Bagdad raakten drie raketten een konvooi van de militie al-Hashd al-Shaabi. Die militie vocht in 2017 samen met het Iraakse leger tegen Islamitische Staat (IS), maar is gekant tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Irak.

De zeven inzittenden van het konvooi, onder wie Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis overleefden de aanval niet. Het achtste slachtoffer zou een burger zijn. Ook zouden er bij de aanval meerdere gewonden zijn gevallen.

Demonstraties aan Amerikaanse ambassade

De raketaanval komt twee dagen nadat pro-Iraanse demonstranten de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagden. Betogers gooiden met stenen en scandeerden leuzen als “Nee, nee, Amerika. Nee, nee, Trump.” De Amerikaanse ambassadeur en stafpersoneel werden geëvacueerd tijdens de schermutselingen. Woensdag zijn de betogers in de loop van de dag weer vertrokken.

De onrust volgde op Amerikaanse luchtaanvallen op bases in Irak van een door Iran gesteunde militie, waarbij zeker 25 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten.