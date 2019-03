VIDEO. Ophef op sociale media door erg jonge bruidegom in Irak Redactie

07 maart 2019

14u33 0

Het lijkt op het eerste zicht een soort videoclip maar het zou een filmpje over de voorbereidingen van een trouwfeest zijn in Irak. Een fotograaf zette de video online en dat lokte heel wat reacties uit. De bruidegom zou namelijk slechts 11 of 12 jaar oud zijn. Sajad al-Aqili zou volgens lokale media de jongste bruidegom ooit zijn.

Over het huwelijk is er weinig informatie. De bruid komt ook niet aan bod in de video. Er zijn geen beelden van het huwelijk zelf en haar naam of leeftijd is niet gekend. Al Jazeera sprak met de vader van de bruidegom maar die vond er niets raar aan dat zijn zoon trouwde. “Dat is het leven” zou hij gezegd hebben. Op sociale media zijn de reacties anders, mensen vinden het niet kunnen dat een kind trouwt.