Verkiezingsnederlaag dreigt voor aftredend premier Haider Al-Abadi in Irak

14 mei 2018

01u46

Bij de parlementsverkiezingen in Irak stevent de sjiitische minister-president Haider al-Abadi op een verkiezingsnederlaag af. Volgens voorlopige resultaten deze nacht lijkt de lijst van de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr een overwinning te zullen boeken. Al-Sadr pleitte tijdens de verkiezingscampagne voor hervormingen en de strijd tegen corruptie.

Sairun, de lijst van Al-Sadr, ligt volgens de voorlopige resultaten in vier van de tot dusver tien getelde provincies op kop, zegt de kiescommissie zondagavond. De lijst van politicus Hadi al-Amiri, die aanleunt bij sjiitische milities, wint eveneens in vier provincies. De alliantie heeft goede betrekkingen met het voornamelijk sjiitische buurland Iran.

Vooral in Baghdad wint de lijst van Al-Sadr. In de hoofdstad behaalt de lijst met afstand het meeste aantal zetels. De coalitie van Al-Abadi daarentegen kon in geen van de getelde provincies een van de eerste twee plaatsen behalen.

Verschuivingen

De overige resultaten en de verdeling van de 329 zetels in het parlement zullen pas de komende dagen bekend raken. Er kunnen zich dus nog verschuivingen voordoen.

De Irakezen kozen gisteren voor het eerst sinds de militaire overwinning op terreurmilitie IS een nieuw parlement. De opkomst, met 44,5 procent, lag historisch laag.

Controversiële figuur

Al-Sadr is een controversiële figuur. Na de val van Saddam Hoessein in 2003, die het land lange tijd had geleid, strijdde hij met zijn Mahdi-leger tegen de bezettende VS-troepen. De voorbije jaren ontpopte hij zich tot een criticus van het politieke establishment. Vooral in de armere regio's telt hij veel aanhangers.

Al-Abadi zette tijdens de campagne in de verf dat onder zijn leiding de strijd tegen IS werd gewonnen. De 66-jarige kwam vier jaar geleden aan de macht.