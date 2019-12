Verenigde Staten voeren luchtaanvallen op milities in Syrië en Irak uit NLA

29 december 2019

19u12

Bron: ANP 0 Irak Verschillende militairen zijn omgekomen in luchtaanvallen van de VS op milities van de sjiitische paramilitaire groep Kataib Hezbollah in Irak en Syrië. De aanvallen werden waarschijnlijk uitgevoerd met drones.

De aanvallen komen kort nadat de VS een onderzoek waren begonnen naar betrokkenheid van de milities bij een raketaanval op een basis in Irak waardoor een Amerikaanse burgercontractant omkwam en diverse anderen gewond raakten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie verklaarde vandaag "defensieve aanvallen" te hebben uitgevoerd in Irak en Syrië tegen de door Iran gesteunde milities. De aanvallen waren een reactie "op herhaaldelijke Kataib Hezbollah-aanvallen" op bases in Irak.

De drones vielen de milities op drie plaatsen in Iran en twee in Syrië aan.