Twee massagraven van IS in het noordwesten van Irak ontdekt AJA

15u46

Bron: Belga 0 REUTERS Het Sinjargebergte Irak In het noordwesten van Irak zijn twee massagraven met slachtoffers van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) ontdekt. In de graven in het Sinjargebergte werden rond de negentig doden gevonden, meldde de Koerdische nieuwssite Rudaw.

In de regio leven vooral leden van de religieuze minderheid der Jezidi. Een strijder van een lokale militie meldt dat het bij de meeste slachtoffers ging om jongemannen die tegen de IS hadden gevochten. Onder de lijken bevonden zich echter ook vermoorde vrouwen en kinderen.

In het gebied zijn al een resem IS-massagraven ontdekt. De extremisten hadden het Sinjargebergte in de zomer van 2014 overrompeld en duizenden Jezidi gedood of ontvoerd. Tienduizenden mensen sloegen voor de terreur op de vlucht. Eind 2015 slaagden Koerdische Peshmerga-strijders erin grote delen van het gebied te heroveren. De IS-extremisten beschouwen de Jezidi als "duivelaanbidders".