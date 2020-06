Turkse gevechtsvliegtuigen bombarderen Koerden in Irak IB

15 juni 2020

01u16

Bron: Belga 0 Irak Turkse gevechtsvliegtuigen hebben gisterenavond Koerdische militante doelen in Noord-Irak gebombardeerd. Het ministerie van Defensie in Turkije zegt dat de operatie een reactie is op een toename van aanvallen door militanten op Turkse legerbases.

"De Claw-Eagle-operatie is begonnen. Onze vliegtuigen brengen de grotten neer op de hoofden van de terroristen", zei het ministerie op Twitter, zonder verdere informatie te verstrekken.

Turkije bestookt regelmatig militanten van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), zowel in het voornamelijk Koerdische zuidoosten van Turkije als in het noorden van Irak, waar de groep is gevestigd.

Een veiligheidsbron zei dat de gevechtsvliegtuigen opstegen vanaf verschillende bases in Turkije, met name in de zuidoostelijke steden Diyarbakir en Malatya. Ze raakten PKK-kampen in Irak en richtten zich ook op het gebied van het bolwerk van de groep in Qandil, nabij de Iraanse grens.

De PKK, door Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie bestempeld als terroristische groepering, nam in 1984 de wapens op tegen de Turkse staat. Meer dan 40.000 mensen zijn gedood in het conflict dat zich vooral afspeelt in het zuidoosten van Turkije.