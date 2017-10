Tillerson wil dat Iraanse milities vertrekken uit Irak avh

23u45

Bron: Belga 0 AP Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson Irak De Iraanse milities die zich momenteel in Irak bevinden, moeten het land verlaten nu de strijd tegen de terroristische organisatie IS (Islamitische Staat) "zijn einde nadert". Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Staten Rex Tillerson vandaag verklaard bij een bezoek aan Saoedi-Arabië.

Tillerson heeft een bezoek aan Riyad gebracht om de oprichting te steunen van een samenwerkingsraad tussen Saoedi-Arabië en Irak. Beide landen hebben, na jarenlange diplomatieke spanningen, de voorbije maanden weer de banden aangehaald. Het soennitische Saoedi-Arabië hoopt met de samenwerking bovendien aan invloed in Irak te winnen, ten koste van het sjiitische Iran.



Tijdens een persconferentie maakte ook de Amerikaanse minister duidelijk dat hij een voorstander is van een "onafhankelijk en sterk" Irak om "de negatieve invloed van Iran tegen te gaan".



"De Iraanse milities die in Irak zijn moeten, nu de strijd tegen Islamitische Staat zijn einde nadert (...) terugkeren naar huis. Alle buitenlandse strijders moeten weer naar huis gaan", zo verklaarde Tillerson nog.



Bij de gevechten waarbij het Iraakse leger grondgebied heroverde op IS, heeft het Iraakse leger in grote mate een beroep gedaan op Hashd al-Shaabi. Die organisatie - ook bekend als PMF (Popular Mobilization Forces) - telt ongeveer 60.000 strijders en overkoepelt verschillende sjiitische milities die doorgaans de steun krijgen van Teheran.