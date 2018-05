Sjiitische geestelijke wint Iraakse verkiezingen kv

19 mei 2018

02u23

Bron: Belga 0 Irak De lijst van de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr heeft zoals verwacht de parlementsverkiezingen in Irak gewonnen. De lijst Sairun ('Wij marcheren') behaalde 54 van de 329 zitjes in het parlement, zegt de kiescommissie vanochtend.

Op plaats twee volgt de alliantieFatah van politicus Hadi al-Amiri, die nauw aanleunt bij een sjiitische militie en goede relaties heeft met buurland Iran. Pas op plaats drie komt aftredend regeringsleider Haidar al-Abadi. Prognoses wezen na de verkiezing op 12 mei al in deze richting.

Al-Sadr is voor een regeringsvorming evenwel aangewezen op een coalitiepartner. Achter de coulissen in Bagdad is het getouwtrek om de macht al begonnen. Al-Sadr kijkt naar Al-Abadi als mogelijke partner. In het verleden verklaarde de geestelijke dat hij zich een nieuwe ambtstermijn van Al-Abadi zou kunnen voorstellen. Al-Sadr zelf kan geen regeringsleider worden omdat hij niet zelf aantrad bij de verkiezingen. Hij kondigde al aan dat een regering van experts de welig tierende corruptie in Irak moet aanpakken.

Het is de eerste verkiezing in Irak sinds de militaire overwinning vorig jaar op terreurmilitie IS.