Reynders wil gezinnen van Belgische IS-strijders in Irak identificeren EB

20u55

Bron: vrtnws 0 Photo News Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Irak Ons land gaat uitzoeken hoeveel Belgische gezinsleden van IS-strijders precies vastzitten in een kamp vlakbij Mosoel. "Pas dan kunnen we bekijken of ze naar ons land kunnen terugkeren", zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aan de VRT.

Meer dan 1.400 familieleden van buitenlandse strijders, onder wie ook kinderen, worden vastgehouden in het kamp. Velen zijn afkomstig uit voormalige Sovjetrepublieken en Turkije maar er zijn ook Europeanen bij. Hoeveel Belgen daar tussenzitten, is nog niet duidelijk. Daarom wil Buitenlandse Zaken nu een identificatieprocedure opstarten, zegt Reynders aan de openbare omroep.

"IS-strijders worden vervolgd in Irak en riskeren doodstraf"

Verwacht wordt dat IS binnen afzienbare tijd, naar schatting twee maanden, uit Irak zal verdreven zijn. Dan zal de focus verlegd worden naar de berechtiging van de gevangengenomen jihadi's. Volgens ambassadeur Jawad al-Chlaihawi zitten er in de Iraakse gevangenissen jihadisten uit Rusland, Tsjetsjenië, Centraal-Azië maar dus ook uit België. Ze zullen in Irak vervolgd worden en riskeren de doodstraf.

"We houden ze onder streng toezicht en wachten op orders van regeringen om te weten wat we met hen moeten aanvangen", zei kolonel Ahmed al-Taie aan Reuters. Ook ambassadeur al-Chlaihawi vertelde aan RTBF dat Irak samenwerkte met Europese regeringen om te bepalen wat er met de verwanten van jihadi's dient te gebeuren. Sommige overheden willen niet dat ze terugkeren.

"Frankrijk bijvoorbeeld aanvaardt geen repatriëring van kinderen omwille van humanitaire redenen. Wat volwassen vrouwen betreft, zeggen ze aan ons: 'Doe ermee wat u wilt volgens het Iraakse rechtssysteem'", legde hij uit. "Wat België betreft werken we samen met alle betrokken diensten: de staatsveiligheid, Asiel en Migratie, Buitenlandse Zaken... Maar wij hebben niet aan België gevraagd om de terroristen terug te nemen. Wij bevinden ons niet in die fase. Wij werken samen om de individuen te identificeren en hun parcours te achterhalen", besloot de ambassadeur.