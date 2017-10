Minstens elf doden bij aanslag in Bagdad ib

01u54

Bron: Belga 0 Photo News Ravage in Bagdad na een eerdere aanslag. Irak Bij een zelfmoordaanslag zijn in het westen van de Iraakse hoofdstad Bagdad zeker elf mensen om het leven gekomen. Volgens de politie heeft een man zich in een café in het stadscentrum opgeblazen. Minstens twintig mensen zijn gewond geraakt.

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft via zijn communicatiekanaal Amaq de aanslag opgeëist.



Later meer.