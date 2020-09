Meer dan 2.000 Amerikaanse soldaten keren terug uit Irak JOBR

09 september 2020

17u09

Bron: DPA 0 Irak De Verenigde Staten verminderen hun troepenaantal in Irak van 5.200 naar 3.000. Dat is mogelijk door de vooruitgang die het Iraakse leger heeft geboekt? Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Defensie woensdag bekend.

Amerikaans president Donald Trump had de vermindering al aangekondigd. In de Amerikaanse verkiezingscampagne zet hij zichzelf in de verf als “een staatshoofd dat lange oorlogen ten einde brengt en Amerikaanse soldaten weer naar huis haalt”.

Enkele weken geleden had de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi tijdens een bezoek in Washington nog te kennen gegeven dat zijn land blijft rekenen op Amerikaanse steun in de strijd tegen terreurcellen van IS.

Lees ook:

VN-expert waarschuwt: “Nog altijd meer dan 10.000 IS-strijders actief in Syrië en Irak”

VS dragen belangrijke basis over aan Irak: “Een historische dag”