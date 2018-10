Koerdische Barham Saleh verkozen tot president van Irak, Mahdi regeringsleider IB

03 oktober 2018

01u11 0 Irak Het Iraakse parlement heeft Barham Saleh, van de partij Patriottische Unie van Koerdistan, tot president gekozen. Hij heeft nu de sjiïtische politicus Adel Abdel Mahdi de opdracht gegeven om een regering te vormen.

De 58-jarige gematigde Saleh versloeg in de tweede stemronde zijn uitdager, de 72-jarige Fouad Hussein, met 219 stemmen tegen 22. Hussein was de kandidaat van de Democratische Partij van Koerdistan.

Volgens de politieke traditie in Irak komt het presidentschap toe aan een Koerdische kandidaat. De soennieten leveren de parlementsvoorzitter en de sjiieten de eerste minister.

Ceremoniële functie

Het presidentschap is in Irak voornamelijk een ceremoniële functie. De echte macht bevindt zich in de handen van de regeringsleider. Mahdi krijgt volgens de grondwet dertig dagen de tijd om een regering te vormen.

Mahdi was minister van Financiën van juni 2004 tot april 2005, onder het bewind van premier Ayad Alawi. Nadien werd hij benoemd als vice-president. In 2014 was hij ook even minister van Olie.