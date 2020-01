Iraniërs juichen na raketaanvallen tegen VS, Khamenei noemt militaire actie “slag in gezicht van Amerikanen” IB KVDS TT

08 januari 2020

00u31

Bron: Reuters, ANP, Twitter, CNN, The Guardian 112 Irak Vijf dagen na de eliminatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani heeft Iran raketten afgevuurd op twee luchtmachtbases in Irak waar Amerikaanse soldaten gelegerd zijn. Volgens de VS zijn er geen slachtoffers gevallen, maar Iran claimt 80 Amerikanen te hebben gedood. Voorlopig wordt langs beide kanten rustig gereageerd. Iran zegt genoegen te nemen met de aanval als vergelding voor de dood van Soleimani. President Trump zegt dat “alles in orde” is en dat hij later met een verklaring komt. België telt nog een handvol militairen in Irak, maar die waren Vijf dagen na de eliminatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani heeft Iran raketten afgevuurd op twee luchtmachtbases in Irak waar Amerikaanse soldaten gelegerd zijn. Volgens de VS zijn er geen slachtoffers gevallen, maar Iran claimt 80 Amerikanen te hebben gedood. Voorlopig wordt langs beide kanten rustig gereageerd. Iran zegt genoegen te nemen met de aanval als vergelding voor de dood van Soleimani. President Trump zegt dat “alles in orde” is en dat hij later met een verklaring komt. België telt nog een handvol militairen in Irak, maar die waren niet betrokken bij de raketaanval. In Teheran werd de militaire actie op gejuich onthaald. Ayatollah Ali Khamenei noemt de aanval “een slag in het gezicht van de Amerikanen”.

De Iraanse aanval was gericht op de bases van Aïn al-Assad en Erbil. De eerste zou tot twee keer toe getroffen zijn door raketten.

De Iraanse Revolutionaire Garde zegt in een verklaring achter de aanvallen te zitten, als wraakactie voor de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Volgens de Iraanse staatstelevisie zouden er 15 raketten afgevuurd zijn en zouden daarbij 80 Amerikanen gedood zijn. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering vertelde eerder aan Amerikaanse media echter dat er géén Amerikaanse slachtoffers waren. Nieuwszender CNN meldt op gezag van een legerfunctionaris dat de Amerikaanse soldaten gewaarschuwd waren dat er een aanval op til was en dat ze zich tijdig in veiligheid konden brengen.

Ook over mogelijke schade is er geen duidelijkheid. Volgens de Revolutionaire Garde is de basis Aïn al-Assad “volledig verwoest” en zou er grote schade zijn aan Amerikaans militair materieel, maar dat is niet officieel bevestigd. (lees hieronder verder)

22 raketten

Het Iraakse legercommando meldt op zijn beurt dat er 22 raketten neergekomen zijn tijdens de aanval. “Tussen 1.45 en 2.15 uur (23.45 uur en 0.15 uur in België, red.) werd Irak gebombardeerd door 22 raketten - 17 op de luchtmachtbasis Aïn al-Assad (...) en 5 op de stad Erbil - die allemaal installaties van de coalitie hebben getroffen”, klinkt het in een persbericht. “Er is geen enkel slachtoffer in de rangen van de Iraakse troepen.”

Het communiqué is zeven uur na de Iraanse aanval gepubliceerd. Het persbericht maakt geen melding van eventuele slachtoffers bij de coalitietroepen. Noorwegen, Denemarken, Canada en Australië zeggen allemaal dat er geen van hun troepen gewond of gedood zijn in de basis van Aïn al-Assad.

Bondgenoten van de Amerikanen werden door de Revolutionaire Garde ook gewaarschuwd dat ook hun bases het doelwit kunnen worden als er Amerikanen ondergebracht zijn. De Garde eist ook dat de Amerikaanse troepen meteen teruggetrokken worden.

Khamenei: VS zijn in het gezicht geslagen

Volgens ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, zijn “de VS in het gezicht geslagen” na de raketaanvallen. “En wanneer het echt tot een confrontatie komt, zijn militaire acties van dit kaliber niet genoeg”, waarschuwde de opperste leider. Hij benadrukte dat het hoofddoel is een einde te maken aan de “corrupte aanwezigheid” van de VS in het Midden-Oosten, iets wat volgens hem niet wordt geaccepteerd. Die uitspraak werd bekrachtigd door president Hassan Rohani. “Als Washington de arm van generaal Soleimani afhakt, hakken wij het been van Amerika eraf in de regio.”

Khamenei noemde de omgekomen generaal in zijn toespraak “dapper” en iemand “die geen angst kende”. De geestelijk leider noemde de dood van Soleimani het bewijs dat de “Iraanse revolutie levend is”. De toehoorders van Khamenei scandeerden vervolgens onder meer “dood aan Amerika”.

“Laffe gewapende aanval”

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif liet via Twitter weten dat Iran alleen “proportionele zelfverdedigingsmaatregelen” genomen heeft tegen de bases “van waar de laffe gewapende aanval tegen onze burgers en leiders werd gelanceerd”. Hij zegt ook dat wat Iran betreft, er geen reden is voor nieuwe agressie. “We zoeken geen escalatie of oorlog, maar zullen onszelf tegen elke vorm van agressie verdedigen", twitterde hij. (lees hieronder verder)

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. Javad Zarif(@ JZarif) link

Het Pentagon bevestigt dat de bases van Aïn al-Assad en Erbil aangevallen werden en beraadt zich naar eigen zeggen over een reactie. “We evalueren de situatie en we bekijken welk antwoord we zullen geven”, klinkt het. Volgens het Amerikaanse leger werden meer dan tien ballistische raketten door Iran afgevuurd op verschillende doelen in Irak.

Trump: “Alles is in orde”

Het Witte Huis liet nog tijdens de aanval weten dat president Trump de situatie monitort. In de loop van de nacht stuurde Trump via Twitter zelf ook een bericht. “Alles is in orde. Raketten vanuit Iran afgevuurd op twee militaire basissen in Irak. Inventarisatie van schade en slachtoffers wordt nu gemaakt. Tot nu toe alles oké! We hebben het meest krachtige en best uitgeruste leger ter wereld. Ik leg morgenochtend (woensdagmiddag Belgische tijd, red.) een verklaring af", klonk het. (lees hieronder verder)

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei eerder op de dag al te verwachten dat Iran snel een vergeldingsactie zou uitvoeren voor het doden van Soleimani. “Als het zo ver is, dan zijn wij klaar om daar gepast op te reageren”, aldus Esper.

De aanval komt 24 uur nadat de Verenigde Staten naar eigen zeggen per ongeluk de voorbereidingen aangekondigd hadden van een terugtrekking van de troepen uit Irak. Dat was dan weer het gevolg van de resolutie die het Iraakse parlement had aangenomen waarin aan de Iraakse regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten.

Dalende beurzen, stijgende olieprijzen

Kort na het bekend worden van de beschietingen daalden de beurzen in de Verenigde Staten met ruim een procent. De Amerikaanse olieprijs steeg met meer dan 4 procent tot net iets boven 65 dollar per vat.

In Japan sloot de sterindex Nikkei met een verlies van 1,6 procent, nadat hij dinsdag nog 1,6 procent hoger was gegaan. Ook elders in Azië stonden er verliezen in de tabellen. De beursgraadmeter in Shanghai raakte tussentijds 1,2 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong leverde eenzelfde percentage in. De Kospi in Seoel verloor eveneens 1,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney ging 0,1 procent lager de dag uit.

De Europese beurzen openden ook in het rood. In Brussel noteert de Bel20-index rond 9.30 uur met een verlies van zowat 0,6 procent, in Parijs opende de sterindex CAC40 0,4 procent in het rood, de AEX-index in Amsterdam ging evenveel omlaag. Ook andere Europese beurzen afficheren verliezen van ruwweg 0,4 tot 0,9 procent. (lees hieronder verder)

De spanningen duwen beleggers richting zogenoemde ‘veilige havens’, zoals goud. De prijs van goud steeg vannacht voor het eerst sinds 2013 boven de 1.600 dollar. Nadien viel hij opnieuw wat terug, tot 1.594 dollar. Maar dat was nog altijd zowat 20 dollar meer dan een dag eerder.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) heeft na de aanvallen alle Amerikaanse civiele luchtvaart geschorst in de Perzische Golf, de Golf van Oman Irak en Iran. “Wegens verhoogde militaire activiteit en stijgende politieke spanning zullen geen Amerikaanse burgervliegtuigen meer in de regio mogen vliegen”, zo klinkt het in een bericht.

Twitteroorlogje

Terwijl het nieuws van de aanval binnenliep, stuurde een topadviseur van de Iraanse hoogste leider via Twitter een beeld van de Iraanse vlag de wereld in. Dat lijkt een reactie op Trumps tweet vlak na de aanval vorige week waarbij Soleimani omkwam. De president stuurde toen een tweet met de Amerikaanse vlag de wereld in. (lees hieronder verder)

De Filipijnen hebben hun ongeveer 5.000 onderdanen in Irak gesommeerd het land te verlaten. De meeste werken in Irak voor de Amerikanen op de legerbases of als bouwarbeiders in Koerdische gebieden. India en Pakistan roepen hun burgers op tot de grootste voorzichtigheid.

BREAKING: Footage of Iran attack on US base Al Assad in Iraq.#AlAssad #Iraq pic.twitter.com/8CtLpgnsw6 Farnaz Fassihi(@ farnazfassihi) link